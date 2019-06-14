Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев

Он рассказал, что приграничные к Крыму районы затапливает водой, которая выходит из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом он подчеркнул, что за пять лет блокады насосы, обеспечивающие работу канала, вышли из строя, а деньги на ремонт не выделяются. Экс-депутат также прикрепил видео, где показаны затопленные дома местных жителей.

Журавко добавил, что этот канал строился "для увеличения пахотных земель, лесных угодий, и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур", а теперь из-за переизбытка воды местным селам грозит экологическая катастрофа.

"Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды", — написал экс-депутат.

Журавко также констатировал, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний. Поэтому он призывает срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе, по его словам, "будет беда".

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.