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Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев 

РИА Новости + ещё 1 17 минут назад
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма, написал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в "ВКонтакте".
Он рассказал, что приграничные к Крыму районы затапливает водой, которая выходит из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом он подчеркнул, что за пять лет блокады насосы, обеспечивающие работу канала, вышли из строя, а деньги на ремонт не выделяются. Экс-депутат также прикрепил видео, где показаны затопленные дома местных жителей.
Журавко добавил, что этот канал строился "для увеличения пахотных земель, лесных угодий, и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур", а теперь из-за переизбытка воды местным селам грозит экологическая катастрофа.
"Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды", — написал экс-депутат.
Журавко также констатировал, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний. Поэтому он призывает срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе, по его словам, "будет беда".
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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Комментарии
В мире , Экология , Алексей Журавко , Верховная Рада , Республика Крым
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