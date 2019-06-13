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Зеленский пригласил Токаева посетить Украину с визитом 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Фото: © Sputnik / Владислав Воднев
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил его посетить Украину.
Послание украинского президента в четверг опубликовано на сайте государственного информационного агентства "Казинформ".
"От имени народа Украины и от себя лично поздравляю вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное вам избирателями, является свидетельством вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана", — отметил Зеленский в послании.
Он выразил уверенность, что обоюдными усилиями главам государств "удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности".
Зеленский также пригласил Токаева посетить с визитом Украину.
"Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Украину с визитом для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном. Желаю вам, уважаемый господин президент, крепкого здоровья и новых успехов в вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Казахстана — мира и процветания", — говорится в тексте поздравления.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл, набрав 70,96% голосов избирателей.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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