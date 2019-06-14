Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.

Документ опубликован пресс-службой украинского лидера.

«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины»,

— говорится в тексте указа.

Ранее, 31 мая, Зеленский главу Госпогранслужбы страны Петра Цигикала. Другим указом он также был освобожден от военной службы в запас с правом ношения военной формы. Цигикал возглавлял Госпогранслужбу Украины с июля 2017 года.

До этого с ноября 2014 года возглавлял департамент оперативной деятельности администрации ведомства.