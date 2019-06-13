Что будет, если Приднестровье войдёт в Молдавию

Непрекращающийся политический кризис в Молдавии заставил стороны противостояния вспомнить о Приднестровье. Реинтеграция этого непризнанного государства в Молдавию на основании федерализации — давняя мечта Москвы , которая рассчитывает таким образом распространить влияние на весь регион. Сейчас приднестровский вопрос используется политиками в Кишинёве как разменная карта для того, чтобы завоевать лояльность Кремля. О том, что может ждать Тирасполь при различных вариантах дальнейшего развития событий, — в материале News.ru.

11 июня президент Молдавии Игорь Додон в эфире молдавского телеканала TV-8 заявил, что решение вопроса с Приднестровьем через федерализацию Молдавии сейчас невозможно, поскольку может «взорвать перемирие в парламенте». У сформировавших коалицию и правительство социалистов (ПСРМ) и проевропейского блока ACUM разные взгляды на эту проблему, пояснил глава государства.

Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы. Как видите, это идея Демпартии, — пояснил Козак.

Однако, по словам вице-премьера, Россия не рекомендовала социалистам и президенту Додону рассматривать какие-либо тайные предложения Плахотнюка и советовала создавать коалицию на открытой основе. При этом Москву не устроил «закрытый» характер предложения молдавского олигарха, а не его содержание.

Пока в Кишинёве на фоне политического кризиса вспомнили о Приднестровье в Тирасполе начали раздаваться призывы к сдержанности сторон — для обеспечения «мира и стабильности в соседней стране».

Выражаем надежду на то, что обострение политического кризиса не скажется отрицательно на реализации Молдовой договоренностей в рамках переговорного процесса, ориентированного на решение актуальных социально-гуманитарных вопросов в интересах людей, — говорится на официальном сайте МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

В то же время в Приднестровье занялись активным укреплением границы в зоне безопасности — условной границы между ПМР и Молдавией: идёт строительство новых стационарных погранпостов, терминалов и контрольно-пропускных пунктов. В Кишинёве увидели в этих действиях стремление Тирасполя отгородиться от соседа на случай, если внутриполитический кризис в Молдавии приведёт к дестабилизации ситуации.

О возможной реинтеграции ПМР в Молдавию говорят с 2003 года, когда при непосредственном участии Дмитрия Козака (занимал тогда должность главы администрации президента РФ ) Кишинёв и Тирасполь разработали план приднестровского урегулирования. Однако стороны в итоге не смогли прийти к конструктивному соглашению. В 2018 году Козак был назначен спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией. На этом фоне в молдавских и приднестровских СМИ сообщалось о разрабатываемом Москвой новом плане по решению вопроса. Предположительно, он подразумевает создание общего федеративного государства Молдавии и ПМР, которое бы находилось под относительным политическим и экономическим контролем Москвы.

Избранный в 2016-м президент Молдавии Игорь Додон неоднократно обещал решить вопрос с Приднестровьем с помощью федерализации. Однако в последнее время его позиции сильно пошатнулось. 9 июня, после того как подконтрольный Плахотнюку Конституционный суд сложил с Игоря Додона полномочия и назначил исполняющим обязанности президента теперь уже бывшего премьер-министра Павла Филипа , в стране фактически установился режим двоевластия. При этом Россия и Евросоюз признали законным как президента Игоря Додона, так и сформированное социалистами и ACUM новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду.

В ближайшее время каких-то кардинальных подвижек в решение приднестровского вопроса ждать не приходится, полагает заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин

Пока неизвестно, чем закончится противостояние в Молдавии. Россия и Запад поддержали коалицию Додона и Майи Санду, обеспечив им таким образом внешнюю легитимацию, и Плахотнюк теперь, видимо, будет играть куда меньшую роль, чем играл до этого. Однако в дальнейшем не исключены споры внутри коалиции, где социалисты выглядят менее сильным игроком, чем сторонники ACUM. Возможно, в дальнейшем Россия будет опираться уже на другие дружественные силы, а не только на Додона, — объясняет эксперт в комментарии News.ru.

В любом случае Москва будет придерживаться прежней линии решения приднестровского вопроса, но выработка конкретных решений — процесс очень долгого времени, замечает Гущин.

Однако сейчас есть шанс на продвижение в урегулировании приднестровского вопроса, поскольку против Плахотнюка впервые объединились Россия и Евросоюз, а это открывает возможности для выработки конструктивного решения и по Приднестровью. Однако в ближайшее время каких-то кардинальных подвижек я бы не ждал, — прогнозирует он.

Негативный сценарий развития событий — вооружённый конфликт между Молдавией и Приднестровьем — тоже маловероятен, хотя и возможен в случае резкого обострения отношений между Россией и Западом, считает Гущин. Определённые риски, по его мнению, могут возникнуть при переформатировании связей между Кишинёвом и Тирасполем, многие из которых держались на Владимире Плахотнюке — он долгое время фактически «рулил» Молдавией. Однако Москва в любом случае будет держать руку на пульсе, заключает эксперт.