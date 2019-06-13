Латвия намерена подчинить себе «русскую церковь»

Вслед за Украиной еще одна страна бывшего СССР начала войну против Московского патриархата. Латвия прямо вмешивается в религиозные дела с тем, чтобы уменьшить влияние в стране «русской церкви». Есть подозрение, что происходящее прямо связано со скандалами вокруг действующего главы Латвийской православной церкви

В Сейме Латвии утвердили не совсем обычный законопроект — касающийся дел церковных. Его авторы предложили внести в закон пункт о том, что руководители Латвийской православной церкви должны являться гражданами страны, прожившими в ней не менее десяти последних лет. И, вообще-то, никто не скрывает, что закон преследует единственную цель — «выдернуть» латвийских православных из-под Москвы

Председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш заявил: «Введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц таких религиозных организаций, руководство которых находится за пределами Латвии, позволит укрепить автономию этих организаций и даст возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа. Это, в свою очередь, укрепит государственную и общественную безопасность Латвии».

Такую норму теперь будут применять в отношении главы Латвийской православной церкви, митрополитов, архиепископов, епископов и кандидатов на эти должности. В ходе подготовки законопроекта были проведены консультации с представителями ЛПЦ и МИДа . В том, что удастся утвердить законопроект в Сейме, никаких сомнений заранее не было — учитывая, что правящее большинство сформировано латышскими правыми партиями.

Инициаторы этого законопроекта приняли во внимание события в соседней Эстонии . Тут надо отметить, что в настоящее время на территории Эстонии сосуществуют сразу две православные юрисдикции. Одной из них является Эстонская православная церковь Московского патриархата, другой — образовавшаяся в результате откола в 1993 году Эстонская Апостольская православная церковь (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата. При этом эстонское государство благоволит структурам, отделившимся от Москвы — именно они изначально получили практически всё церковное имущество, конфискованное в годы советской власти и возвращённое в новейшие времена. Хотя в рядах ЭПЦ МП числится свыше 85 процентов православного населения Эстонии, она была лишена этих имущественных прав. Поэтому церкви, в большинстве случаев, приходится арендовать у государства (впрочем, за небольшую плату) те храмы, в которых она совершает свои богослужения.

Долгие годы «московскую церковь» в Эстонии возглавлял митрополит Корнилий. В 2013 году он рассказывал журналу «Православие и мир» о том, какими методами ЭАПЦ пыталась задавить конкурентов.

«У них было очень мало приходов, буквально несколько. Потом число стало расти, процесс резко политизировался. У меня собралась целая коробка газетных вырезок со статьями, в которых меня ругают, обзывают вором, говорят, что я хочу забрать не свою собственность и т. д. Так и проходила эта борьба, очень неприятная», — вспоминал митрополит.

Он не скрывал, что ради усугубления раскола активно разжигались националистические страсти. «В газетах шла страшная пропаганда против нас, пробуждался националистический дух», — сетовал митрополит Корнилий. Поскольку православная церковь воспринималась как «русская», это облегчало задачу разжигания неприязни к ней у этнических эстонцев.

Митрополит Корнилий скончался в преклонном возрасте 19 апреля 2018 года. Его преемником был избран архиепископ Верейский Евгений , которому досталось, надо признать, трудное наследство. В Прибалтике его рассматривают, как «ставленника России » — ранее Евгений являлся викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателем Учебного комитета Русской православной церкви и ректором Московской духовной академии.

В странах Балтии патриарх Кирилл рассматривается как враждебный деятель, поддерживающий «агрессивную политику Москвы». Например, в 2014 году он собирался посетить Латвию с официальным визитом. Однако тогдашний латвийский президент Андрис Берзиньш обратился к нему с просьбой перенести его приезд на неопределенный срок. Как сообщила пресс-секретарь президента Лига Крапане, «просьба обусловлена событиями на Украине и реализуемой Россией политикой». Правда, позже посол России Александр Вешняков заявил, что Кирилл может посетить Латвию в 2016-м — но и из этих планов также ничего не вышло.

Церковь «под колпаком» у спецслужб

Нынешний митрополит Рижский и всея Латвии Александр (в миру Александр Иванович Кудряшов ) — уроженец деревни Рудзеты в Латгалии, потомственный гражданин Латвии. Казалось бы, зачем в законе прописывать то, что и так есть на практике? Ответ на этот вопрос дало издание Neatkariga Rita Avize («Независимая утренняя газета»), опубликовавшее статью «Православную церковь Латвии будут дистанцировать от Москвы». Газета пишет: «Желая Митрополиту доброго здравия и долгой жизни, нельзя отрицать, что время мчится неумолимо и Латвии также надо считаться с перспективой назначения нового главы местной православной церкви».

Экс-евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин задался в соцсети вопросом — почему же Сейм Латвии так заинтересовался гражданством православного митрополита? «Ответ даёт та же „Неаткарига“. По сведениям газеты, в Эстонии после смерти владыки Корнилия и назначения владыки Евгения местное КГБ (в Эстонии оно называется КаПо, Охранная полиция) вмешалось в жизнь церкви.

»Уже в сентябре прошлого года, — пишет газета. — КаПо зарегистрировало отклонение от обычной рутины в поведении Эстонской православной церкви Московского патриархата. Новый митрополит Евгений вместе с посольством России и Центристской партией, которую упрекают в кокетстве с Кремлём, представителями руководства Таллина, а также активистами «русского мира» в Таллине открыл памятную доску, которая посвящена часовне Святого Георгия 95-го Красноярского пехотного полка Российской империи». Конец цитаты. Я перечитывал в газете этот фрагмент дюжину раз. Открыли памятную табличку. Фсио… Других нарушений КаПо за год не нашло! Так, ещё раз. Был маленький храм, то есть часовня. Установлена она была в память погибших и воевавших больше века назад. Потом пришли коммунисты , часовню взорвали. Потом пришёл епископ с общественностью, помолился, и они все установили табличку… Далее вы всё поняли. Спецслужбисты «зарегистрировали отклонение поведения», — возмущается бывший европарламентарий.

Самое интересное, по мнению Мамыкина, в том, что эстонское КаПо не только «восприняло ситуацию со всей серьёзностью», но и «посылало сигналы» — в том числе в Латвию.

«В нашем Сейме добрых радиоприёмников хватает, поэтому сигналы восприняли и поправкам дали ход. Наличие латвийского гражданства у будущих латвийских епископов вне всякого сомнения убережёт Ригу от открытия табличек и, таким образом, латвийской государственности ничего не угрожает… Почему лично меня это так волнует? Ну, понятное дело, я православный. И я понимаю, что выбор и назначение правящего архиерея (начальника церкви) — это исключительно дело только этой самой церкви и собора клира и мирян (говоря светским языком, общереспубликанского съезда священников и прихожан). Но даже с позиции неверующего человека поправки — грубейшая попытка вмешиваться в дела церкви, ведь по конституции церковь у нас отделена от государства. А этими поправками Сейм явно и грубо идёт на нарушение конституции», — констатирует политик.

Всё это, по его мнению, напоминает советские времена, когда спецслужбы наблюдали, контролировали, а иногда и репрессировали священников и церковь.

Тут стоит обратиться к самой личности митрополита Александра, руководящего Латвийской православной церковью с 1990 года. Недавно выяснились скандальные факты относительно бывшего митрополита.

На исходе прошлого года власти Латвии приняли решение обнародовать «архив КГБ» — опубликовали оставшуюся в республике после распада СССР картотеку осведомителей советской спецслужбы. Оказалось, что в этой картотеке числился и священник Александр Кудряшов, ставший впоследствии митрополитом. В 1982 году он был завербован сотрудником 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности Латвийской ССР Александром Ищенко , который присвоил новоиспеченному агенту псевдоним «Читатель». Примечательно, что с приходом «демократических» времен тот же самый Ищенко создал две коммерческие организации, которые были уполномочены митрополитом Александром управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви.

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев отмечает: «Вербовали не попа. Он работал тогда в каком-то баре, барменом». А до этого, по словам Кураева, «читатель» был школьным учителем — преподавал русский язык и литературу, но потом почему-то ушел из школы. «Смысл тогдашней его работы — подводить нужных клиентов к нужным работникам», — замечает Кураев.

А потом агент «Читатель» сменил место работы и стал церковником. По мнению Кураева, удачная и стремительная карьера Кудряшова в тех условиях доказывает, что «Читатель» не был номинальным, «спящим» агентом. «Контакт, безусловно, был рабочим. Работодатель, скажем так, был доволен», — предполагает протодиакон.

Ходят слухи тут и там…

Картотека КГБ впоследствии попала в распоряжение спецслужб Латвийской Республики. Судя по всему, новые владельцы распорядились доставшимся им активом более чем хозяйственно.

В Латвии давно ходят слухи, что митрополит Александр является тайным агентом Бюро по защите конституции (латвийская контрразведка). Якобы основной задачей Александра является пресечение влияния России на Латвийскую православную церковь, а также сбор информации о планах РПЦ на постсоветском пространстве. И именно этим объясняется гробовое молчание Латвийской православной церкви (основное количество прихожан которой составляют, естественно, местные русские) по поводу гонений на русский язык в государстве, по поводу закрытия русских школ, бесправия русских неграждан и т.д. На контрасте — в Латвии проживает и много русских старообрядцев. А вот староверская церковь как раз таки по вышеозначенным вопросам не молчит. У спецслужб нет компромата на руководство латвийских старообрядцев?

Тут стоит отметить, что митрополита Александра обвиняли и во многих других неблаговидных делах, наименее стыдное из которых — спекуляции с недвижимостью, на которых он якобы нажил большое состояние. В Москву стекались многочисленные жалобы на митрополита и уже в 2005 году разнеслись слухи, что патриарх намерен снять Александра с руководства ЛПЦ. В 2007 году после долгой предварительной подготовки состоялся визит в Ригу патриарха Алексия II (тогдашние отношения Латвии и России допускали такие визиты) — и многие ожидали, что он объявит нового главу Латвийской православной церкви. Но этого не произошло. По какой причине?

Возникла версия, что Александр, который вполне укрепился на «царствовании» в Латвии и жестко подчинил себе местную православную церковь, пригрозил «эстонским вариантом». Дескать, если что, он всегда может уйти из-под Москвы под Константинополь. Естественно, такой шаг встретил бы полное понимание и поддержку латвийских властей. И Москве, волей-неволей, пришлось оставить митрополита Александра в покое.

Однако сейчас проблема вновь назрела — митрополиту в этом году исполнится восемьдесят лет, скоро может встать вопрос о преемнике. Тем более, что в Москве есть опасение — на фоне известных событий на Украине Константинополь может попытаться подмять под себя и Латвию. Поэтому Русская православная церковь заинтересована в том, чтобы видеть в Риге надежного человека, который не позволил бы свершиться еще одному расколу.

Но здесь позиция РПЦ вступает в противоречие с настроем латвийских властей. Их вполне устраивает митрополит Александр и они совсем не заинтересованы, чтобы на смену ему пришел, как это произошло в Эстонии, «человек из Москвы». После того, как Сейм утвердит закон о том, что возглавлять ЛПЦ может лишь гражданин Латвии, вариант с «человеком из Москвы» отпадет. В этом случае преемником станет кто-то из окружения митрополита Александра.

То, что это грубое вмешательство светских властей в дела церковные, официальную Ригу беспокоит, похоже, менее всего.