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В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Эксперты Атлантического совета проанализировали настроения стран Центральной Европы в отношении России и США и выявили "тревожную тенденцию". Об этом следует из публикации "Соединенные Штаты и Центральная Европа: второе столетие сотрудничества" на сайте совета.
Отмечается, что с 2017 года отношение жителей центральноевропейских стран к НАТО улучшилось. Так, поддержка Североатлантического альянса в Чехии выросла на 27 процентов, в Словакии — на 13 процентов, в Румынии и Венгрии — на семь и в Польше — на шесть.
"Однако при растущей поддержке НАТО в некоторых странах Центральной Европы наблюдается тревожная тенденция — возможно, связанных с российской дезинформацией — негативного восприятия Соединенных Штатов. Несмотря на то, что все страны региона являются членами НАТО, 23 процента в среднем рассматривают США как вероятную угрозу. Еще хуже то, что в Болгарии и Словакии больше людей считают, что США представляют большую угрозу для их стран, чем Россия", — пояснили авторы доклада.
Так, в Болгарии Россию угрозой назвали лишь семь процентов, против 25 процентов высказавшихся против США. В Словакии 41 процентов респондентов считают Соединенные Штаты угрозой, а Россию — лишь 26 процентов.
Доклад американских экспертов прокомментировал директор Центра геополитических экспертиз политолог Валерий Коровин в беседе с журналистами RT. По словам политолога, слова о тревоге свидетельствуют о страхе Вашингтона потерять контроль над регионом.
"Даже минимальные симпатии центрально-европейских стран и их элит к России, по мнению американцев, грозят выходом Европы из-под американского геополитического контроля. Они мыслят в логике противостояния двух типов цивилизаций: атлантистской линии, центром которой являются США, и евразийской — в ее центре находится Россия", — заключил он.
Коровин добавил, что Соединенные Штаты рассматривают центральноевропейский регион как плацдарм для дальнейшего наступления в глубь континента.
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Комментарии1
В мире , Социология , Мигранты , Валерий Коровин , НАТО , Венгрия , Польша , Румыния , Словакия , США , Чехия
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