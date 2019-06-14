В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России

Эксперты Атлантического совета проанализировали настроения стран Центральной Европы в отношении России США и выявили "тревожную тенденцию". Об этом следует из публикации "Соединенные Штаты и Центральная Европа: второе столетие сотрудничества" на сайте совета.

Отмечается, что с 2017 года отношение жителей центральноевропейских стран к НАТО улучшилось. Так, поддержка Североатлантического альянса в Чехии выросла на 27 процентов, в Словакии — на 13 процентов, в Румынии Венгрии — на семь и в Польше — на шесть.

"Однако при растущей поддержке НАТО в некоторых странах Центральной Европы наблюдается тревожная тенденция — возможно, связанных с российской дезинформацией — негативного восприятия Соединенных Штатов. Несмотря на то, что все страны региона являются членами НАТО, 23 процента в среднем рассматривают США как вероятную угрозу. Еще хуже то, что в Болгарии и Словакии больше людей считают, что США представляют большую угрозу для их стран, чем Россия", — пояснили авторы доклада.

Так, в Болгарии Россию угрозой назвали лишь семь процентов, против 25 процентов высказавшихся против США. В Словакии 41 процентов респондентов считают Соединенные Штаты угрозой, а Россию — лишь 26 процентов.

Доклад американских экспертов прокомментировал директор Центра геополитических экспертиз политолог Валерий Коровин в беседе с журналистами RT. По словам политолога, слова о тревоге свидетельствуют о страхе Вашингтона потерять контроль над регионом.

"Даже минимальные симпатии центрально-европейских стран и их элит к России, по мнению американцев, грозят выходом Европы из-под американского геополитического контроля. Они мыслят в логике противостояния двух типов цивилизаций: атлантистской линии, центром которой являются США, и евразийской — в ее центре находится Россия", — заключил он.

Коровин добавил, что Соединенные Штаты рассматривают центральноевропейский регион как плацдарм для дальнейшего наступления в глубь континента.