В Раде объяснили необходимость диалога с Россией 

Диалог с Россией поможет Украине в разрешении внутриукраинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
По мнению политика, властям Украины удастся найти «ответы на все вопросы», если они начнут вести переговоры с российской стороной.
«Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?"», — отметил Шуфрич.
Депутат добавил, что диалог с Москвой, в частности, поможет Киеву снизить стоимости услуг ЖКХ.
Восстановление отношений России и Украины ранее предрек президент России Владимир Путин. Он выразил надежду на то, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране.
Ранее лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, так как не намерен предотвращать внутриукраинский конфликт на территории Донбасса.