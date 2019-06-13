В Раде объяснили необходимость диалога с Россией

По мнению политика, властям Украины удастся найти «ответы на все вопросы», если они начнут вести переговоры с российской стороной.

«Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?"», — отметил Шуфрич.

Депутат добавил, что диалог с Москвой, в частности, поможет Киеву снизить стоимости услуг ЖКХ.

Восстановление отношений России и Украины ранее предрек президент России Владимир Путин . Он выразил надежду на то, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране.