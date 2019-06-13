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В Раде объяснили необходимость диалога с Россией 

Lenta.ru + ещё 3 32 минуты назад
Диалог с Россией поможет Украине в разрешении внутриукраинского конфликта, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
По мнению политика, властям Украины удастся найти «ответы на все вопросы», если они начнут вести переговоры с российской стороной.
«Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?"», — отметил Шуфрич.
Депутат добавил, что диалог с Москвой, в частности, поможет Киеву снизить стоимости услуг ЖКХ.
Восстановление отношений России и Украины ранее предрек президент России Владимир Путин. Он выразил надежду на то, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране.
Ранее лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, так как не намерен предотвращать внутриукраинский конфликт на территории Донбасса.
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Комментарии3
В мире , Видео , Украина , Вадим Рабинович , Нестор Шуфрич , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада
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