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На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Диалог с Россией поможет Киеву в разрешении внутриукраинского конфликта и снижении стоимости услуг ЖКХ, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
По словам парламентария, партия "Оппозиционная платформа — За Жизнь", членом которой он является, открыто выступает за диалог с восточным соседом и не боится этого.
"Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?", — сказал Шуфрич.
Ранее представитель украинского президента Андрей Герус сообщил, что Зеленский пошутил, когда говорил о снижении тарифов для населения.
Во вторник в интервью телекомпании "Мир" Владимир Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной вне зависимости от отношений с украинскими элитами.
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В мире , Украина , Нестор Шуфрич , Владимир Путин , Андрей Герус , Верховная Рада , Киев
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