На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией

По словам парламентария, партия "Оппозиционная платформа — За Жизнь", членом которой он является, открыто выступает за диалог с восточным соседом и не боится этого.

"Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?", — сказал Шуфрич.

Ранее представитель украинского президента Андрей Герус сообщил, что Зеленский пошутил, когда говорил о снижении тарифов для населения.