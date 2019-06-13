Диалог с Россией поможет Киеву в разрешении внутриукраинского конфликта и снижении стоимости услуг ЖКХ, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
По словам парламентария, партия "Оппозиционная платформа — За Жизнь", членом которой он является, открыто выступает за диалог с восточным соседом и не боится этого.
"Мы считаем, что надо искать диалог с Россией. Потому что сегодня с Российской Федерацией мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: "Как найти мир?", "Как сделать жизнь людей дешевле?", — сказал Шуфрич.
Ранее представитель украинского президента Андрей Герус сообщил, что Зеленский пошутил, когда говорил о снижении тарифов для населения.
Во вторник в интервью телекомпании "Мир" Владимир Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной вне зависимости от отношений с украинскими элитами.