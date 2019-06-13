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Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Парламентарий посетовал, что пока от администрации президента страны он видит лишь намерение продолжать внутриукраинский конфликт в Донбассе.
"Мне очень нравится Зеленский, может, даже больше, чем многим, но я хочу развития своей страны, я хочу какого-то движения, а не бесконечного 96-го квартала. То, что сейчас происходит, это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем. Нельзя разрывать все, что хоть чуть-чуть еще шевелится: нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом", — сказал он.
Депутат добавил, что разочаровался из-за недавнего высказывания Зеленского о мире.
"Мир стоит во главе угла, мира не будет — будет НАТО, это для меня катастрофа. Зеленский — это для меня теперь катастрофа. Мне нравится то, что он всерьез говорит, что хотя бы "завтра" вернется к миру", — заключил Рабинович.
Ранее президент Украины заявил, что ВСУ будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
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В мире , Украина , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Верховная Рада , НАТО
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