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Эрдоган пригрозил отомстить войскам Асада 

Рамблер + ещё 18 21 минуту назад
Фото: Reuters
Анкара не оставит без ответа провокации сирийской армии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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«Анкара не будет сидеть сложа руки и учтет призывы местного населения. (…) Турция ответит на атаки сторонников Асада на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе», — приводит слова Эрдогана «Лента.ру».
В четверг минобороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного поста в сирийском Идлибе с территории, подконтрольной правительственной армии Сирии, в результате чего трое турецких военных получили ранения.
В Минобороны России сообщили, что наблюдательный пост с турецкими военными был обстрелян террористами запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».
В мире , Армия , Ближний Восток , Сирия , Турция
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