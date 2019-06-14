Эрдоган пригрозил отомстить войскам Асада

Анкара не оставит без ответа провокации сирийской армии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Анкара не будет сидеть сложа руки и учтет призывы местного населения. (…) Турция ответит на атаки сторонников Асада на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе», — приводит слова Эрдогана «Лента.ру».

В четверг минобороны Турции заявило об обстреле своего наблюдательного поста в сирийском Идлибе с территории, подконтрольной правительственной армии Сирии, в результате чего трое турецких военных получили ранения.

В Минобороны России сообщили, что наблюдательный пост с турецкими военными был обстрелян террористами запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра».