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«Слуга народа» хочет стать монополистом в Раде 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" собирается стать монополистом в Верховной Раде после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя президента Украины в парламенте Руслана Стефанчука.
"Мы делаем все, чтобы стать монопартией, которая возьмет на себя всю ответственность перед народом Украины", — заявил Стефанчук.
Он также добавил, что представители партии работают на эту идею, поскольку им важно сделать одного ответственного за государство "впервые за 28 лет независимости Украины".
На данный момент в списке партии состоит 201 человек. Для получения большинства в Раде партии необходимо получить в ходе выборов 226 парламентских мест.
Ранее сообщалось, что киевскую тусовщицу Ирину Панченко исключили из списка народных кандидатов "Слуги народа".
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Ирина Панченко , Верховная Рада
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