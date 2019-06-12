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Украина подготовила ответ на возвращение России в ПАСЕ 

Ридус 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, какой ответ приготовил Киев к возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Киев обещает «придерживаться более прагматичного подхода» в отношении Совета Европы, если российская делегация вернется в ПАСЕ на своих условиях.
«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — пишет Климкин в статье для «Европейской правды.
Ранее украинский министр заявлял, что Совет Европы может потерять кредит доверия после приглашения России вернуться в ПАСЕ.
Регламентный комитет ПАСЕ 3 июня принял проект резолюции с предложением разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне.
»Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию», — сказано в документе.
Ожидается, что проект резолюции будет рассмотрен на пленарной сессии ПАСЕ 24 июня.
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Комментарии1
В мире , Украина , Павел Климкин , Совет Европы , Киев
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