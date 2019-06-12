Китай призвал правильно интерпретировать слова Путина о «тиграх и обезьяне»

Журналистам следует иначе интерпретировать слова российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ, когда он привёл в пример китайскую пословицу, комментируя торговые трения США КНР и позицию России . Такое мнение высказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее Владимир Путин «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что США и Китай — это два тигра, которые устроили драку. А Россия, по словам политика, наблюдает за этим, как умная обезьяна.

Я обратил внимание на соответствующие сообщения в СМИ, но я бы посоветовал им внимательно изучить всю речь российского президента, пересмотреть соответствующее видео и не вырывать цитаты из контекста, — сказал Гэн Шуан.

Кроме того, он добавил, что США говорят о свободной торговле, однако всё время мешают своим конкурентам выстраивать связи с другими потенциальными партнёрами, передаёт РИА Новости.