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Китай призвал правильно интерпретировать слова Путина о «тиграх и обезьяне» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистам следует иначе интерпретировать слова российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ, когда он привёл в пример китайскую пословицу, комментируя торговые трения США с КНР и позицию России. Такое мнение высказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее Владимир Путин «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что США и Китай — это два тигра, которые устроили драку. А Россия, по словам политика, наблюдает за этим, как умная обезьяна.
Я обратил внимание на соответствующие сообщения в СМИ, но я бы посоветовал им внимательно изучить всю речь российского президента, пересмотреть соответствующее видео и не вырывать цитаты из контекста, — сказал Гэн Шуан.
Кроме того, он добавил, что США говорят о свободной торговле, однако всё время мешают своим конкурентам выстраивать связи с другими потенциальными партнёрами, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, тема санкций не затрагивалась во время встречи президента Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества на Петербургском международном экономическом форуме. Эту информацию сообщил заместитель главы правительства РФ Максим Акимов.
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Комментарии
В мире , Политика , Максим Акимов , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ , РИА Новости , Китай , США
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