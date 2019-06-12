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Зеленский осенью представит президентскую программу действий 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский осенью представит программу действий, тем самым возьмет полноту ответственности за ситуацию в стране. Об этом заявил его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить
"<…> с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий", — сказал он в интервью РБК-Украина, опубликованном в среду.
При этом, сказал Стефанчук, у команды нового президента "работает программа — отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам".
Он сообщил также, что у Зеленского есть план на первые дни президентства, но "каждый день приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы".
"Фундаментальные цели на 100 дней — от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства, до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики", — сказал он, отметив, что в украинской политике "президент напоминает шахматного короля — фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку".
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Комментарии3
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РБК-Украина
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