Зеленский осенью представит президентскую программу действий

"<…> с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий", — сказал он в интервью РБК-Украина, опубликованном в среду.

При этом, сказал Стефанчук, у команды нового президента "работает программа — отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам".

Он сообщил также, что у Зеленского есть план на первые дни президентства, но "каждый день приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы".