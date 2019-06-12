В Раде сочли россиян виновными в «минировании» на Украине

По его словам, на Украине развит "телефонный терроризм" и наблюдается противостояние с российской стороной.

"…мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины", — заявил Геращенко.

Он добавил, что потом россияне через интернет смотрят за реакцией СМИ и проверками.

"…когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в РФ, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские", — сказал Геращенко.