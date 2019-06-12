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В Раде сочли россиян виновными в «минировании» на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат украинской Рады Антон Геращенко заявил, что иногда украинцы сообщают о ложном минировании объектов на российской территории. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".
По его словам, на Украине развит "телефонный терроризм" и наблюдается противостояние с российской стороной.
"…мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины", — заявил Геращенко.
Он добавил, что потом россияне через интернет смотрят за реакцией СМИ и проверками.
"…когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в РФ, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские", — сказал Геращенко.
Ранее сообщалось, что в МВД России рассказали, что звонки с угрозами взрыва обычно поступают с территории Украины.
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В мире , Конфликты , Происшествия , Украина , Антон Геращенко , МВД , Верховная Рада
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