Токаев принес присягу народу Казахстана 

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность, пишет РИА Новости.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан", — сказал он на торжественной церемонии.
При этом Токаев заверил, что "реальное благосостояние граждан" станет для него, как президента, главной целью.
Выборы президента Казахстана состоялись 9 июня. По данным ЦИК страны, Касым-Жомарт Токаев стал лидером — его поддержали 70,96% избирателей. Он баллотировался от партии Nur Otan, которую возглавляет первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.