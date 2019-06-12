Токаев принес присягу народу Казахстана

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность, пишет РИА Новости.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан", — сказал он на торжественной церемонии.

При этом Токаев заверил, что "реальное благосостояние граждан" станет для него, как президента, главной целью.