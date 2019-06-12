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Токаев принес присягу народу Казахстана 

РИА Новости Крым 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность, пишет РИА Новости.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан", — сказал он на торжественной церемонии.
При этом Токаев заверил, что "реальное благосостояние граждан" станет для него, как президента, главной целью.
Выборы президента Казахстана состоялись 9 июня. По данным ЦИК страны, Касым-Жомарт Токаев стал лидером — его поддержали 70,96% избирателей. Он баллотировался от партии Nur Otan, которую возглавляет первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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В мире , Нурсултан Назарбаев , РИА Новости
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