Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия после критики США подтвердила намерение построить «антироссийский» порт 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, находящийся в США, подтвердил готовность правительства его страны построить глубоководный порт в Анаклиа на Черном море, к чему его призвал госсекретарь Майк Помпео, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У проекта порта в Анаклиа есть со стороны правительства полная поддержка», — сказал он грузинским журналистам.
«Мы выполняем наши обязательства и также помогаем консорциуму, который строит порт, выполнить обязательства. В результате в Грузии должен быть глубоководный порт, Грузия сможет полностью задействовать свой транзитный потенциал», — сказал глава правительства.
Консорциум обратился к правительству с просьбой отсрочить закрытие финансовых обязательств, что должно было произойти до 15 июня. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании кабмина.
Как отмечает телекомпания «Рустави-2», от этого решения правительства зависит последующее выделение четырьмя иностранными инвесторами 400 млн долларов.
Майк Помпео заявил премьер-министру Грузии, что новый порт усилит потенциал Грузии как страны со свободной экономикой.
По словам руководителя Госдепа, «завершение проекта порта защитит Грузию от экономического влияния России и Китая».
Госсекретарь сказал, что эти две страны — «призрачные друзья, которые не учитывают интересы Грузии».
«Консорциум развития Анаклиа» основали грузинская компания TBC Holding и американская компания Conti International LLC.
Государство пообещало дать кредит в 100 млн долларов, консорциуму предстоит вложить 120 миллионов своих инвестиций. Еще 400 миллионов консорциум должен привлечь от зарубежных инвесторов в качестве кредита. Кредиторы уже найдены, но чтобы окончательно получить деньги, стороны должны закрыть финансовую сделку. Главным требованием кредиторов является покрытие риска грузооборота. Правительство заявляло, что не намерено страховать коммерческие риски.
Все эти средства нужны на первую фазу. В целом стоимость проекта оценена в 2,5 млрд долларов. Порт будет построен вблизи границы с Абхазией на территории 400 га, процесс строительства рассчитан на девять фаз. Открытие назначено на 2020-2021 годы. В год через этот порт, самый глубоководный на Черном море, запланировано перевозить до 100 млн тонн грузов. В Анаклиа при поддержке Германии также планируется построить подземное газохранилище.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Посол Латвии в России пожаловался на стереотип о шпротах Додон заявил о готовящемся на него покушении Тимошенко признала упадок украинской экономики
Комментарии2
В мире , Мамука Бахтадзе , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , США , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без дискуссии. Послы ЕС приняли решение по крымским санкциям267
Киев пригрозил ответом на возвращение РФ в ПАСЕ32
Ошибочный путь: Киеву отказали в добыче газа на шельфе231
Размахивающий листком Трамп случайно выдал секрет5
Новую ракету России назвали «оружием конца света»68
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение