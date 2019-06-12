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Президент Киргизии поздравил Путина с Днем России 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем России, сообщает в среду пресс-служба киргизского лидера.
"Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника — Дня России", — приводит слова Жээнбекова его пресс-служба.
По мнению киргизского лидера, сегодня РФ "является примером стабильного социально-экономического и общественно-политического развития и последовательного упрочения авторитета страны на мировой арене".
"Глубоко признателен за ваш вклад в углубление и расширение киргизско-российского сотрудничества. Ваше личное участие придало новый импульс качественному наполнению наших двусторонних отношений и укрепило дух союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что проверенное временем киргизско-российское сотрудничество будет и впредь развиваться на благо наших народов", — отметил в поздравлении глава Киргизии.
Жээнбеков также пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу России — мира и процветания, сообщили в пресс-службе.
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В мире , Политика , Сооронбай Жээнбеков , Владимир Путин , Кыргызстан
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