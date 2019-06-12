Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос выявил отношение немцев к России 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Газета Bild оценила отношение жителей западной и восточной частей Германии к России и выяснила, что у каждой из них сформировалось свое мнение.
Отмечается, что порядка 72 процента восточных немцев выступают за более тесные связи с Россией, при этом 43 процента считают, что отношения между двумя странами должны быть "значительно более близкими".
С другой стороны, за сближение с Россией высказались около 54 процентов жителей Западной Германии, а 29 процентов, наоборот, хотели бы увеличить дистанцию.
На эту разницу обратил внимание министр внутренних дел Хорст Зеехофер.
"Среди населения новых земель присутствует другой взгляд на Россию — не такой, как в старых землях Германии", — заявил он в беседе с таблоидом.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что его страна заинтересована в хороших отношениях с Россией и работающем диалоге для решения международных конфликтов.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
В мире , Хорст Зеехофер , МИД , Bild , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержавший Голунова полковник заявил о невиновности14
«Один журналист двух генералов отстранил»9
Закат мечты: что прикончит Евросоюз11
Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику4
Американцы отомстили союзникам за российские С-400133
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение