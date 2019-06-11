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Макрон призвал Европу к диалогу с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
"Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения) только между Европой и Россией", — заявил Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS.
Вместе с тем он отметил, что пока нет явного прогресса по Минским соглашениям по Донбассу, нельзя говорить о реформе G8, которая сократилась до "большой семерки" в 2014 году. Несмотря на это, Европе "необходимо вести с Россией стратегический диалог" и "восстановить динамику (отношений)", сказал Макрон.
"Поэтому в ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить ее (динамику)", — добавил президент.
Он не уточнил деталей. Между тем, в японской Осаке 28-29 июня пройдет саммит G20.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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В мире , Европа , Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , НАТО , Франция
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