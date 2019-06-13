Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп оказался не против принять от России компромат на соперников по выборам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 43 минуты назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC признался, что ознакомился бы с компрометирующей информацией о ком-либо из своих соперников по президентской гонке в случае, если бы соответствующие сведения были предоставлены от другой страны, например, Россией или Китаем.
У Трампа спросили, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители другой страны, к примеру, России или Китая, предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике — принял бы ее или оповестил об этом ФБР.
«Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то», — передает ТАСС ответ Трампа. «Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать», — добавил президент США.
Накануне были опубликованы результаты опроса, согласно которым Дональд Трамп находится на третьем месте в списке кандидатов, за которых бы проголосовали респонденты. Действующий американский лидер уступает Джо Байдену и Берни Сандерсу.
В начале июня сообщалось, что, согласно результатам опроса для телеканала CNN, большинство жителей США верят в переизбрание Трампа на второй срок.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дуда назвал поляков смелее россиян Трамп «засветил» секретное соглашение Паук свил паутину между Трампом и Дудой
Комментарии5
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , ФБР , CNN , ИТАР-ТАСС , телеканал АВС , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин раскрыл ожидания от новых властей Украины166
В Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка101
Эрдоган закрыл вопрос поставок российских С-400126
«Зеленский — это катастрофа»
Самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение