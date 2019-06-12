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Зеленский впервые встретится с Меркель 

Газета.Ru + ещё 4 46 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский направится в Берлин, где проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает УНИАН.
Визит запланирован на 18 июня.
Кроме того, Зеленский встретится с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером.
Эта встреча станет первой для лидеров Украины и Германии после избрания Зеленского.
В апреле Зеленский поговорил по телефону с Ангелой Меркель.
Отмечается, что Меркель позвонила Зеленскому, чтобы сказать, что Германия будет помогать украинской стороне и поддерживать право страны на суверенитет.
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В мире , Европа , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , УНИАН , Германия
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