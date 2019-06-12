Зеленский впервые встретится с Меркель

Визит запланирован на 18 июня.

Кроме того, Зеленский встретится с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером

Эта встреча станет первой для лидеров Украины и Германии после избрания Зеленского.

В апреле Зеленский поговорил по телефону с Ангелой Меркель.

Отмечается, что Меркель позвонила Зеленскому, чтобы сказать, что Германия будет помогать украинской стороне и поддерживать право страны на суверенитет.