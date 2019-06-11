Глава МИД Швеции сравнил отношения с Россией с танго

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём сравнила отношения страны с Россией с очень драматичным танцем: Стокгольм собирается продолжать поддержку антироссийских санкций Евросоюза , но при этом хочет сохранить контакты с Москвой

«Двусторонние отношения — это как танцевать танго: шаг вперед, два или три в сторону, как там его танцуют, — иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец», — сказала Валльстрём.

По ее словам, Швеция собирается продолжать политику санкций ЕС в отношении России, передает ТАСС.

«Но нам нужны и контакты между людьми, нам нужны политические контакты, прямая связь. Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами. И мы это делаем. Это не всегда легко», — сообщила министр иностранных дел Швеции.

Она подчеркнула, что между жителями двух стран существует огромное количество разнообразных контактов.

«Это контакты между организациями, учеными, — там, где обе страны заинтересованы продолжать связи. И к этому мы стремимся, и для этого у нас есть разные форматы — балтийский, арктический — которые хорошо работают. Мы регулярно встречаемся с (главой МИД России) Сергеем (Лавровым) на различных площадках. Мы говорим и шутим», — добавила Валльстрём.

Ранее Россия выслала двух шведских дипломатов в связи с тем, что Щвеция отказалась продлевать визу российскому дипломату.