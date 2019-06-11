Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Швеции сравнил отношения с Россией с танго 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём сравнила отношения страны с Россией с очень драматичным танцем: Стокгольм собирается продолжать поддержку антироссийских санкций Евросоюза, но при этом хочет сохранить контакты с Москвой.
«Двусторонние отношения — это как танцевать танго: шаг вперед, два или три в сторону, как там его танцуют, — иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец», — сказала Валльстрём.
По ее словам, Швеция собирается продолжать политику санкций ЕС в отношении России, передает ТАСС.
«Но нам нужны и контакты между людьми, нам нужны политические контакты, прямая связь. Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами. И мы это делаем. Это не всегда легко», — сообщила министр иностранных дел Швеции.
Она подчеркнула, что между жителями двух стран существует огромное количество разнообразных контактов.
«Это контакты между организациями, учеными, — там, где обе страны заинтересованы продолжать связи. И к этому мы стремимся, и для этого у нас есть разные форматы — балтийский, арктический — которые хорошо работают. Мы регулярно встречаемся с (главой МИД России) Сергеем (Лавровым) на различных площадках. Мы говорим и шутим», — добавила Валльстрём.
Ранее Россия выслала двух шведских дипломатов в связи с тем, что Щвеция отказалась продлевать визу российскому дипломату.
С 2014 года контакты между Швецией и Россией практически прекратились, однако в 2017 году состоялись переговоры Лаврова с Валльстрём, а в апреле 2019 года — президента России Владимира Путина с шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Африканская страна отменила наказание за однополый секс Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной» веры Козак сообщил о планах главы Демпартии Молдавии изменить политику Кишинева
Комментарии
В мире , Европа , Политика , cанкции , Владимир Путин , Стефан Левен , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Москва , Стокгольм , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело Голунова: глава МВД обратится к Путину166
Порошенко подменил понятия в Донбассе7
Колокольцев решил судьбу Голунова245
«Критическая ситуация»: у «Ангары» возникла проблема117
WhatsApp будет судиться с пользователями
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение