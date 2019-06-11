Скандал в «новой церкви»: Филарет не признал томос ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата украинской православной церкви Филарет заявил, что не принимает выданный Константинопольским патриархом томос об автокефалии. Он отметил, что непризнанной церковной организации «не нужно переходить из одной зависимости в другую». Кроме того, он решил созвать поместный православный собор КП, чтобы отменить решение собора о создании «новой церкви».

Раскольник Филарет (Денисенко) заявил, что не принимает томос об автокефалии «новой церкви» Украины , передает РИА «Новости».

«Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию.

Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — приводит слова экс-главы неканонического Киевского патриархата украинской православной церкви (УПЦ КП) сайт «Громадское ТВ».

Кроме того, Филарет объявил о планах созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) не позволяет ему этого сделать, передает ТАСС.

«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», — цитирует его «Би-би-си Украина».

Филарет (Денисенко) отметил, что это будет созыв именно поместного собора УПЦ КП, а не ПЦУ. По его словам, в скором времени будет направлено письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой «поддержать Украинскую православную церковь — Киевский патриархат от любого посягательства».

«Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением поместного собора. Мы это постановление на поместном соборе отбросим, и он будет для нас недействительным», — обратил внимание Филарет.

После того, как в феврале 2014 года сменился правитель государства, украинское руководство стало активно продвигать идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. Спустя несколько лет — в апреле 2018 года — экс-президент страны Петр Порошенко при поддержке парламента обратился к Константинопольскому патриарху. Украинский глава попросил выдать украинской церкви автокефалию.

В декабре прошлого года украинские депутаты приняли закон, согласно которому каноническая украинская церковь должна была в обязательном порядке изменить свое название и внести правки в устав. Процедура должна была пройти за три месяца, в случае неисполнения закона, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна была быть ликвидирована как церковная организация через аннулирование устава.

В том же месяце произошел так называемый «объединительный собор», во время которого слились две неканонические религиозные структуры — УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь. В итоге образовалась «новая церковь» — «Православная церковь Украины». Ее патриархом официально был признан Епифаний (Думенко).

Томос об автокефалии вручил ПЦУ Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года. «Новая церковь» получила лишь фактическую автономию. При этом права ПЦУ ограничены, так как принимать решения она должна при участии Константинопольского патриархата.

Кроме того, неканоническая украинская церковь не имеет права создавать свои приходы за пределами территории Украины. Отметим, что другие православные церкви новую структуру пока не признали.

Русская православная церковь (РПЦ) назвала эту «автокефалию» «пустышкой», а день подписания документа в российской церкви считают трагическим событием в истории вселенского православия.

Позднее бывший президент Украины Петр Порошенко принял закон, который установил переход из одной церкви в другую. Он возможен после проведения голосования в религиозной общине.

В конце марта УПЦ МП обратилась в суд с целью признания незаконным требования изменить свое название и скорректировать устав. В апреле Окружной административный суд Киева постановил, что действия спикера Верховной рады Андрея Парубия были правотивоправными. 22 апреля суд приостановил процесс принудительного переименования канонической украинской церкви.

Бывший глава Киевского патриархата УПЦ Филарет (Денисенко) был недоволен службой Епифания в качестве «митрополита» ПЦУ. В середине мая он заявил, что новый глава ПЦУ нарушил договоренности, из-за чего в религиозной структуре произошел раскол.

Он рассказал, как передает РИА «Новости», что фактическим «митрополитом» должен был стать Епифаний, однако управлять «новой церковью» предстояло Филарету, который провозгласил себя патриархом.

«Нужно выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором [прошел в декабре 2018 года] в присутствии президента Петра Порошенко и с архиереями. Это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь на Украине», — написал Филарет в фейсбуке.

Отметим, что Филарет в настоящее время продолжает вести активную деятельность внутри УПЦ КП. Он издает указы от имени религиозной структуры, выдает ордена и медали, публикует от имени КП распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников ПЦУ. При этом Филарет утверждает, что УКП КП якобы существует и не снята с регистрации.