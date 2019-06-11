Нового главу СВР назначили на Украине

Главой Службы внешней разведки стал Владислав Бухарев.

Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины . Об этом сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

«Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки, им назначен Бухарев Владислав», — цитирует Рябошапку ТАСС.

Кроме того, были уволены пять руководителей региональных отделений Службы безопасности Украины Александр Довженко — в Одесской области, Александ Ткачук — во Львовской области, Олег Зозуля — в Винницкой области, Владимир Пахнюк — в Закарпатской области и Иван Сторожук — в Черновицкой области, рассказал Руслан Рябошапка.

Назначенный новым главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев является депутатом Рады восьмого созывав от фракции «Батькивщина». В 2014 году он занимал пост первого заместителя главы СБУ и работал офицером по особым поручениям председателя Службу безопасности.