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Нового главу СВР назначили на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 4 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Главой Службы внешней разведки стал Владислав Бухарев.
Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
«Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки, им назначен Бухарев Владислав», — цитирует Рябошапку ТАСС.
Кроме того, были уволены пять руководителей региональных отделений Службы безопасности Украины. Александр Довженко — в Одесской области, Александ Ткачук — во Львовской области, Олег Зозуля — в Винницкой области, Владимир Пахнюк — в Закарпатской области и Иван Сторожук — в Черновицкой области, рассказал Руслан Рябошапка.
Назначенный новым главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев является депутатом Рады восьмого созывав от фракции «Батькивщина». В 2014 году он занимал пост первого заместителя главы СБУ и работал офицером по особым поручениям председателя Службу безопасности.
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Комментарии
В мире , Украина , Руслан Рябошапка , Владимир Зеленский , Александр Довженко , СБУ , ИТАР-ТАСС
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