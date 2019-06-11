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Филарет захотел воскресить Киевский патриархат 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший патриарх непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет решил созвать поместный православный собор КП, чтобы восстановить его деятельность. Об этом он заявил на форуме «За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат!», пишет «BBC News Украина».
«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет», — сказал Филарет.
Он добавил, что собор пройдет 20 июня. Кроме того, сторонники УПЦ КП напишут обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить ее от любого посягательства. Филарет подчеркнул, что сможет сохранить Киевский патриархат. «Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь», — отметил патриарх.
При этом устав Православной церкви Украины (ПЦУ), где Филарет занимает должность почетного патриарха, не дает ему права созывать собор. Это может делать только глава ПЦУ митрополит Епифаний.
Ранее 11 июня Филарет сообщил, что не принимает томос об автокефалии ПЦУ, так как не имел возможности ознакомиться с документом. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не проголосовал за него, ведь он закрепляет переход из одной зависимости в другую.
В мае ПЦУ признала незаконными все указы руководства УПЦ КП, выпущенные после получения томоса об автокефалии. Глава ПЦУ митрополит Епифаний напомнил, что УПЦ КП перестала существовать после Объединительного собора 15 декабря 2018 года, на котором непризнанные церкви Украины объединились в новую структуру, и стала Киевской митрополией ПЦУ.
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви получил статус почетного патриарха ПЦУ.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РПЦ , BBC News
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