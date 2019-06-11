Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что содержание томоса священники узнали лишь после объединения, поэтому уже не могли от него отказаться.
"Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", — добавил Филарет.
Ранее Филарет захотел вернуться в прошлое и не соглашаться на томос.
Он считает, что церковь Украины так и не получила желанной независимости.
Он назвал три пункта, с которыми категорически не согласен. Во-первых, томос не определяет украинцев как паству киевского патриархата. Во-вторых, крупное ограничение томоса — отсутствие права варить освященное ароматическое масло. Кроме того, Филарету не нравится и механизм разрешения конфликтов. По его словам, если в ПЦУ возникают конфликты, их разрешает Константинопольский патриархат.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский отменил два указа Порошенко МИД Украины: Россию заставят заговорить об аннексии Крыма Порошенко: экономической блокады Донбасса нет
Комментарии3
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич открестился от концерта у Кремля30
Медведев допустил сокращение рабочей недели126
Пассажиров SSJ-100 высадили из неисправности
Представлен доклад о вмешательстве США в дела России216
Путин ответит на вопросы о Голунове5
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение