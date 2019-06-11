Издевается? Помпео поздравил россиян с «днем независимости»

С Днем России поздравил россиян госсекретарь США Майкл Помпео «от имени американского народа и президента Трампа». По словам главы Госдепа, российские граждане уже почти 30 лет отмечают начало конституционных реформ. Помпео добавил, что США уважают стремление россиян к демократии, всеобщей свободе и верховенству права.

американского Госдепартамента. Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил россиян с Днем России. Поздравление было опубликовано на сайте

«От имени президента Трампа и американского народа, я поздравляю народ России по случаю «Дня России». Вот уже почти тридцать лет подряд вы отмечаете начало конституционных реформ в своей стране», — говорится в официальном поздравлении.

Помпео отметил, что США «почитают продолжающееся стремление» российских граждан к «демократическим принципам всеобщей свободы», а также верховенству права и гражданским свободам.

Госсекретарь США поздравлял россиян с государственным праздником и год назад — тогда обращение к гражданам России было практически таким же. А в 2015 году бывший тогда главой Госдепа демократ Джон Керри направил гораздо более развернутое послание.

Как сообщает ФАН, госсекретарь Обамы вспомнил о совместной победе над нацизмом в 1945 году и восхитился русской культурой.

«Я поздравляю россиян с вашим государственным праздником 12 июня. Сегодня подходящий момент, чтобы задуматься о глубоких связях, которые существуют между русской и американской культурой — от [балета] «Драгоценности» Джорджа Баланчина до «Урании» Иосифа Бродского, от Ростроповича до Толстой, от Барышникова до [художника Марка] Ротко», — заявил Керри.

Кроме того, он отметил поэму советского поэта Владимира Маяковского «Мое открытие Америки», написанную по итогам поездки футуриста в США. Госсекретарь тогда предположил, что наследие Маяковского поможет укрепить взаимное понимание и уважение между американцами и русскими.

День России отмечается каждый год 12 июня, начиная с 1992 года. В этот день в 1990 году на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической республики. Документ был подписан председателем Верховного совета РСФСР Борисом Ельциным — впоследствии первым президентом Российской Федерации.

В Декларации провозглашался приоритет российской Конституции и законов над аналогичными актами Советского Союза. Для новых политических партий и общественных организаций утверждались равные правовые возможности.

Кроме того, провозглашался принцип разделения законодательной, судебной и исполнительной властей. Права автономных республик, областей и краев в составе РСФСР «существенно расширялся».

Спустя два года Верховный совет РФ сделал 12 июня праздничной датой и нерабочим днем. В 1998 году «День принятия Декларации» был переименован в День России — опять же, по предложению президента Ельцина.

В этот день президент РФ вручает в Кремле Государственные премии России.

Отношение к этому празднику в современной России неоднозначное: хотя большинство россиян считает День России праздником, многие граждане считают эту дату печальной из-за распада СССР, отчасти связанного с подписанием Декларации о суверенитете.

Согласно результатам социологических опросов «Левада-центра» , проводившихся с 1991 по 2016 годы, в 2003 году 12 июня считали «Днем независимости России» 65% россиян, но уже в 2016 году лишь 29% граждан РФ относились к нему именно таким образом.

Тем не менее в 2012 году «Левада-центр» установил, что 54% россиян считают, что независимость пошла России во благо, и только 16% — что во вред.

Эта рабочая неделя станет для россиян короткой — 12 июня отмечается День России, это выходной праздничный день, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд . Из-за праздника в 2019 году вторая рабочая неделя июня будет короткой — граждане России выходят на работу в понедельник и вторник (10 и 11 июня), после чего в среду смогут отдохнуть. Вторая часть недели пройдет в привычном ключе — четверг и пятница будут рабочими, а суббота и воскресенье — выходными.

При этом во вторник рабочее время сократится на один час, так как 11 июня — предпраздничный день.

В разговоре с НСН семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, что для хорошего празднования стоит ограничить потребление алкогольных напитков — рабочая неделя после Дня России продолжится.

«Не будет с отдыхом никаких проблем, очень гармоничная неделя. Два дня поработали — выходной, еще два дня — еще выходные. Жаль, что никуда не уедешь, можно и в городе провести этот день. Много зелени, теплая вода в реках, хорошая погода, главное, много не пить, потому что впереди еще продолжение рабочей недели. Заряжаться позитивом можно на улице, дыша свежим воздухом», — отметила психолог.

Она также заявила, что праздничный день лучше всего провести в парках и лесах, на природе. Кроме того, Бояринова полагает, что многие россияне по-прежнему не воспринимают День России как праздник — и ждать масштабных торжеств не стоит.