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В Канаде запретили содержать в неволе дельфинов и китов 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Канадский парламент окончательно одобрил законопроект о запрете содержания в неволе дельфинов и китов на территории страны. Документ вступит в силу после получения королевской санкции от генерал-губернатора государства Жюли Пейетт, что может произойти уже в самое ближайшее время.
Законопроект под номером S-203 был инициирован к рассмотрению в 2015 году лидером "Зеленой партии" Элизабет Мэй.
"Сегодня прекрасный день для животных Канады, — заявила она журналистам. — Канадцы ясно дали понять, что они хотят прекратить жестокую практику содержания китов и дельфинов в неволе. Приняв законопроект S-203, мы сделали так, чтобы это произошло".
Документ поддержали представители правящей Либеральной партии Канады, а также оппозиционные — Новая демократическая партия и "Квебекский блок". В стане депутатов из Консервативной партии единогласия не было.
Согласно документу, в уголовный кодекс страны будут внесены изменения, которые связаны с содержанием в неволе китообразных. Их разведение теперь также под запретом. Нарушителям будет грозить штраф до 200 тыс. канадских долларов ($150 тыс.). Исключения предусмотрены только для коренных народов Канады, "чтобы соблюсти их культурные традиции".
На территории Канады порядка 50 дельфинов и китов сейчас содержат только два океанариума в городах Ниагара-Фоллс (провинция Онтарио) и Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Ранее администрации океанариумов уже сообщили, что подали заявки в Министерство рыболовства страны на перевозку около десяти китов-белух в аквариумы Испании и США.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
В мире , Экология , Либеральная партия Канады , Консервативная партия , Канада
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