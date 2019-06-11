Деньги — народу: в Молдавии новая власть ищет у старой украденный миллиард

Главной темой заседания парламента 10 июня стало расследование «кражи века», когда из банковской системы страны бесследно исчез миллиард, а завтра президент Игорь Додон проведет заседание Высшего совета безопасности в новом составе

Политический кризис в Молдавии в самом разгаре. Политическую систему лихорадит не на шутку: за всю историю независимости впервые в стране установилось двоевластие. Шаг за шагом новая власть давит старую. Из вечерних новостей, пожалуй, одна из основных — президент Молдавии Игорь Додон подписал указ об определении состава Высшего совета безопасности.

«В состав совета войдут председатель парламента Зинаида Гречаная, премьер Майя Санду, вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, министр обороны Павел Войку и министр юстиции Станислав Павловский. С целью обеспечения нацбезопасности и для обсуждения в срочном порядке наиболее острых проблем, с которыми сталкивается страна, я решил созвать заседание Высшего совета безопасности», — отметил президент на своей странице в соцсети.

Намечено оно на вторник, 11 июня в 9:00.

Демократы призвали к диалогу, а их позвали в парламент работать

В середине дня демократы, сменив риторику, выступили с приглашением к социалистам и блоку АКУМ провести переговоры, чтобы выйти из политического кризиса. На что представители новой власти просто позвали их в парламент на работу.

«Ожидаем от Демпартии освобождения госинститутов. Пусть уберут оттуда спортсменов для того, чтобы министры смогли войти в здание правительства, и все ведомства стали функциональными. Также мы считаем, что фракция ДПМ в качестве парламентской оппозиции должна вернуться в парламент для работы», — отметил Игорь Гросу, депутат партии «Действие и солидарность», которая входит в блок АКУМ.

Эта реплика стала ответной на заявление старого спикера Андриана Канду о том, что по решению Конституционного суда нынешний парламент должен быть распущен и объявлены досрочные выборы.

«Мы получили множество сообщений от правительств Румынии, Болгарии и Украины, от НАТО. Отмечу, что в заявлениях наших партнеров говорится о необходимости сохранять спокойствие, а не о признании правительства Санду», — подчеркнул Канду.

Гнев на милость: уголовных дел не будет

Старый спикер Канду объяснил, что новой власти не нужно бояться уголовных дел.

«Мандаты депутатов этого созыва истекают только после того, как изберут новый парламент. До тех пор никто не может заводить уголовные дела против членов парламента, правительства или президента, и это подтвердила Генпрокуратура. Более того, нет действующего парламента, чтобы лишить кого-то иммунитета», — пояснил Канду.

Новые депутаты пустились на поиски миллиарда

На фоне всех этих заявлений парламент Молдавии провел заседание и создал спецкомиссию для расследования обстоятельств «кражи века» из банковской системы. Комиссия получит доступ к отчету Kroll-2 и другим документам, связанным с кражей миллиарда. В нее войдут девять депутатов, в том числе, ее членами могут стать три представителя парламентской оппозиции от Демпартии. По решению парламента комиссию возглавил депутат от АКУМ Александр Слусарь, его заместителем избрали социалиста Владимира Головатюка, а секретарем — Лилиана Карпа.

«Мы не хотим подменять официальное расследование. Мы надеемся, что к тому моменту как закончим, уже будет правосудие, которому можно доверять», — заявил Слусарь.

Депутаты проанализируют все обстоятельства кражи, действия чиновников, выделивших госгарантии банкам, и то, как сумму кражи перевели в госдолг.

Головатюк напомнил, что ни один лей из украденных денег еще не был возвращен. Депутат Лилиан Карп поднял вопрос о том, что будет, если Партия «Шор» выдвинет в члены комиссии Илана Шора (бизнесмена, близкого к окружению Владимира Плахотнюка). Депутат от ПСРМ Влад Батрынча заверил его, что в таком случае парламент сможет учесть конфликт интересов и поднять вопрос о снятии с Шора депутатского иммунитета. Кстати, стоит отметить что на основе показания Шора в свое время посадили бывшего премьер-министра Владимира Филата

«Мы должны назвать виновных. Но не об уголовной ответственности мы будем вести речь, а о политической. Нацбанк не использовал все доступные инструменты, чтобы предотвратить вывод из страны миллиардов. Кража произошла в результате либо нарушения, либо подлога законов. Начинать нужно именно с 2010 года, когда всё готовилось. Думаю, уже последуют реальные действия: будут не только названы виновные, но и будет возврат денег. Страна должна знать своих героев, деньги должны быть возвращены», — подытожил он.

Создание спецкомиссии для расследования кражи миллиарда было одним из пунктов временного соглашения о сотрудничестве в парламенте Партии социалистов и блока АКУМ.

Что будет?

Сейчас главная цель новой власти заключается в том, чтобы не допустить кровавого сценария (о сценариях мы писали ранее на сайте Украина.ру), потому что старая власть в лице хозяина Молдавии Плахотнюка загнана в угол, ей уже нечего терять, а потому она способна на любые поступки. Как не допустить развития этого сценария? Судя по всему, это будет обсуждаться на первом заседании Высшего совета безопасности в новом составе.