Haaretz (Израиль): американская мечта умирает на наших глазах

Haaretz (Израиль) , «королева демократии» по уровню коррупции занимает 22 место из 180, наряду с такими странами, как Барбадос. Социальные разрывы резко возрастают, уровень самоубийств растет, а коррупция распространяется на все уровни власти. В течение многих лет Соединенные Штаты Америки были образцом для подражания, но, похоже, это время прошло. По последним данным, отмечается в статье, «королева демократии» по уровню коррупции занимает 22 место из 180, наряду с такими странами, как Уругвай

С начала века уровень самоубийств среди молодежи в Америке (до 34 лет) вырос на 28 процентов, в то время как ожидаемая продолжительность жизни сокращается уже третий год подряд. Четкая линия соединяет эти явления в длинный ряд других. Вкратце это можно определить, как кончину Великой американской мечты.

За последние годы США проделали остаток пути от меритократии к плутократии. Политические и технологические высоты, лучшие университеты в мире, высокий уровень жизни большинства населения, а также культурные и художественные творения — все это было достигнуто прежде всего потому, что Соединенные Штаты были первой страной в мире, построенной на основе ценностей прогресса, просвещения, либерализма и свободы.

Нельзя также игнорировать тот факт, что главной причиной этих достижений была капиталистическая идеология, которая предоставила отдельным лицам и группам свободное пространство и дала возможность людям, обладающим способностями и инициативой, действовать без ограничений и увеличивать национальный пирог. Противоположный подход «плановой экономики» оказался гораздо менее успешен.

Краеугольным камнем капитализма является меритократия — принцип, по которому талантливые люди могут достигнуть любых высот. Если правительство не устанавливает границ и барьеров, талант добьется успеха, и все общество выиграет.

Но за последние три десятилетия что-то случилось с американской экономикой: разрыв между верхним децилем и девятью нижними резко возрос. По данным исследователей Калифорнийского университета, в 2012 году около 160 тысяч семей владели 22 процентами национального богатства США.

Книга французского экономиста Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке» была одной из первых, предостерегавших от углубления этого разрыва и катастрофы, которую он может принести обществу. Подобные ситуации в истории уже привели к экономическому краху и гражданским войнам.

Чем богаче богачи, тем сильнее их стремление увековечить ситуацию, тем сильнее статус-кво, и наследие меритократии превращается в плутократию. Точное описание этой ситуации появилось в обширной статье, опубликованной в прошлом году журналом «Атлантик» под названием «Рождение новой американской аристократии».

Менее 10 процентов населения, чей годовой доход составляет от 1,5 до 2,5миллиона долларов в год, оказывают решающее влияние на все аспекты жизни страны: образование, транспорт, промышленность, науку и здравоохранение.

Великая американская мечта всегда заключалась в том, что каждый, независимо от того, где и в какой семье он родился, может — если он много работает — взобраться наверх, даже в Белый дом. Конечно, и в прошлом это не всегда было правдой, но сегодня совершенно ясно, что без миллионов в банке или богатых друзей нет никаких шансов быть избранным в сенат или конгресс.

Но оправдывает ли существование высшего сословия то, что его называют аристократией? Не обязательно, потому что, к примеру, в отличие от традиционного британского общества, вторым принципом американской мечты было то, что общество на новом континенте будет открытым; что границы высшего класса не будут закрыты; и что мобильность может позволить любому добиться успеха.

В течение многих лет это утверждение было правдой, но мы живем в новую эру. И сегодня уже половина молодого поколения в США не имеет шансов достичь более высокого статуса, чем их родители.

Социальная мобильность, которая всегда была источником гордости для Соединенных Штатов, сейчас похожа на мобильность в Чили или в Аргентине.

Томас Пикетти объяснил в своей книге, что высший класс должен обеспечить свой статус прежде всего экономической политикой, которая дает более высокую отдачу на капитал, чем на труд. Однако новая аристократия работает по-другому, формируя целую социальную и политическую систему, призванную увековечить неравенство. К этому призвана и система высшего образования США, которая не имеет аналогов в развитых странах.

В Соединенных Штатах большинство студентов вынуждены брать ссуды на учебу. Уже есть те, кто считает, что в ближайшем будущем долг перед системой образования приведет к серьезному экономическому коллапсу, более серьезному, чем ипотечный кризис.

Проблема усугубляется престижными университетами, которые якобы предназначены для обучения самых талантливых людей, но на практике они, похоже, предназначены для другой цели: заставить сыновей и дочерей новой аристократии породниться между собой.

В 1985 году 54 процента студентов из списка лучших университетов были из трех самых низших слоев общества, и только 33 процента — в 2010 году. Такая социальная реальность является отражением жесткой капиталистической концепции, по которой богатство — высшая цель.

Хотя американская политическая система по праву считается образцом для подражания во всем мире, но в нынешней главе истории американского капитализма, которая началась в 1980-х годах и завершилась администрацией Трампа, произошел крутой и ускоренный спад в этих прекрасных принципах.

Энн Эпплбаум , профессор Лондонской школы экономики, предвидела такое будущее. Когда Трамп начал свою избирательную кампанию, она писала, что следует остерегаться общего для Трампа и Путина знаменателя — клептократии.

Клептократия в США — это не передача государственных средств в карман единоличного правителя, а политическая система, при которой «новые аристократы» поддерживают Трампа, несмотря на то, что тайно его презирают. Каждый день президент косвенно обогащает себя, свою семью и своих друзей.

В администрации Трампа не менее 350 бывших лоббистов, до сих пор представляющих в общей сложности 2800 компаний. Опрос, проведенный в 2017 году, показал: 44 процента американцев считают, что Белый дом заражен коррупцией. Вера в то, что будущее будет лучше, исчезает. Опрос, опубликованный в марте Институтом Пью, показал, что 44 процента американцев пессимистично оценивают будущее Соединенных Штатов Америки.

В то время как люди, принимающие решения в Вашингтоне, внимательно следят за чувствами американской общественности, в конечном итоге принимаемые ими решения отражают позиции и интересы «новой аристократии».