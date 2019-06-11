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На Украине заговорили в возобновлении полетов в Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-замглавы администрации бывшего лидера Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что украинская сторона должна отменить запрет на авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Портонов сказал, что новая украинская власть должна отменить блокаду перелетов с российской стороной, а также социальных сетей и экономическую блокаду в Донбассе.
«Я считаю это все глупостью», — добавил Портнов.
По его словам, украинцы, как летали, так и летают в Россию. Однако в настоящее время они делают это через пересадку в Белоруссии. Он подчеркнул, что жители Украины должны делать свой выбор самостоятельно и «выбирать, что им делать, а что нет».
«Если они уже приняли решение лететь в Россию, то пускай летят так, как легче украинцу», — отметил Портонов.
25 октября 2015 года после присоединения Россией Крыма и конфликта на востоке страны Украина прекратила воздушное сообщение с Россией.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Виктор Янукович , Андрей Портнов
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