Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна зарплата пресс‐секретаря Зеленского 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель получает за свою работу 15 720 гривен (38,6 тысяч рублей). Об этом говорится в ответе администрации Владимира Зеленского на запрос издания «Украинские новости».
В официальном документе говорится, что размер должностного оклада пресс-секретаря президента Украины установлен постановлением правительства от 18 января 2017 года.
ukranews.com/ Телеканал 360
При этом в ответе на запрос издания можно прочитать, что журналисты также просили чиновников предоставить копию декларации пресс-секретаря президента Украины. Но ответа на этот запрос они не получили.
Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского по итогам конкурса. Она обошла около четырех тысяч кандидатов. Указ о ее назначении на эту должность вступил в силу 3 июня. Ранее Юлия Мендель работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Она писала материалы для украинской версии журнала Forbes, американского издания Politico и несколько лет сотрудничала с The New York Times.
360tv.ru: последние новости
Пушков высказался о предложении Демпартии Молдавии взять курс на Москву СМИ: Ким Чен Ын опробовал новый метод казни Рада отклонила предложение Зеленского по министру обороны
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Forbes , Телеканал "360° Подмосковье" , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев допустил сокращение рабочей недели64
Представлен доклад о вмешательстве США в дела России2
Путин ответит на вопросы о Голунове4
Москвичей предупредили о резком похолодании26
Тест: Кем бы вы были в 90-е?10
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение