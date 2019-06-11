Стала известна зарплата пресс‐секретаря Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель получает за свою работу 15 720 гривен (38,6 тысяч рублей). Об этом говорится в ответе администрации Владимира Зеленского на запрос издания «Украинские новости».

В официальном документе говорится, что размер должностного оклада пресс-секретаря президента Украины установлен постановлением правительства от 18 января 2017 года.

ukranews.com/ Телеканал 360

При этом в ответе на запрос издания можно прочитать, что журналисты также просили чиновников предоставить копию декларации пресс-секретаря президента Украины. Но ответа на этот запрос они не получили.

Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского по итогам конкурса. Она обошла около четырех тысяч кандидатов. Указ о ее назначении на эту должность вступил в силу 3 июня. Ранее Юлия Мендель работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Она писала материалы для украинской версии журнала Forbes, американского издания Politico и несколько лет сотрудничала с The New York Times.