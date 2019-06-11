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Черногория ввела крупные штрафы за неуважение к гербу, флагу и гимну 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Парламент Черногории принял поправки к закону о государственных символах, которыми вводятся штрафы до 20 тысяч евро за неуважение к гербу, флагу и гимну страны, говорится в материалах заседания.
За изменения в законодательстве в понедельник проголосовали 43 (из 81) депутата от правящего большинства, голосов против и воздержавшихся не было.
За оскорбление госсимволов теперь предусмотрены штрафы от одной до 20 тысяч евро для юридических лиц, от 300 до двух тысяч евро — для должностных или физических лиц, от 300 евро до шести тысяч евро — для частных предпринимателей.
Будут наказываться использование герба и флага в художественном творчестве, при преподавании или в воспитательной работе, если это нарушит общественную мораль, репутацию и достоинство Черногории.
Штраф последует, если на гербе или флаге будут сделаны изменения или дополнения, если они будут использоваться как товарный знак, если флаг будет установлен, касаясь земли, если станет использоваться как коврик или занавеска.
Нарушением будут считаться изменения в тексте или мелодии гимна или если они будут представлены образом, оскорбляющим Черногорию.
Законом также введено обязательство размещения флага на зданиях органов местного управления и на других государственных учреждениях.
В ходе согласования законопроекта предлагался штраф за отказ встать во время исполнения государственного гимна, однако эта инициатива была отклонена.
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В мире , Черногория
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