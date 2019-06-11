Wirtualna Polska: «Форт Трамп» становится фактом. Мы знаем, сколько заплатит Польша

Wirtualna Polska (Польша) . Какой смысл в таких тратах? В ближайшую среду президенты Польши США подпишут договор о наращивании американского присутствия в Польше. «Польша не обанкротится, придется однократно выделить не более двух миллиардов долларов», — успокаивает пресса. Безответная любовь обходится полякам дорого, пишут читатели издания. Какой смысл в таких тратах?

Уже в ближайшую среду президенты Анджей Дуда (Andrzej Duda) и Дональд Трамп подпишут договор о наращивании американского присутствия в нашей стране. «Польша не обанкротится, нам придется однократно выделить не более двух миллиардов долларов», — успокаивает пресса.

Президенты Польши и США встретятся в среду в Белом доме. Глава канцелярии Анджея Дуды Кшиштоф Щерский (Krzysztof Szczerski) сообщил, что переговоры на тему увеличения американского контингента в Польше завершены и мы можем говорить об успехе.

Обсуждение методов финансирования нового проекта продолжалось до самого конца.

«В итоге было решено, что Польша однократно выделит не более двух миллиардов долларов на модернизацию полигонов и военной инфраструктуры, которой будут пользоваться американцы. Эти средства будут вкладываться постепенно по мере продвижения работ. Нам придется покрывать только расходы на электроэнергию, воду и отопление, которыми будут пользоваться американские военные», — сообщает «Жечпосполита».

Газета уточняет, что расходы по этой статье могут составить несколько десятков миллионов злотых в год, переводить деньги напрямую Вашингтону Варшава не будет. Напомним, что польское руководство намеревается модернизировать полигоны не только у немецкой границы, но и в центральной части страны. Такое решение позволит активнее задействовать новые проекты, которые претворяет в жизнь наша армия. Условия, которые удалось выработать Польше, называют хорошими. Предполагается, что количество американских военных на польской территории увеличится с 1,3 тысяч до 6 тысяч. По размеру американского контингента в европейских странах Польша окажется на четвертом месте после Германии, Италии и Великобритании.

Окончательные решения и договоры с сентябре

«Дзенник газета правна» подчеркивает, что в соглашении, которое подпишут в среду Дуда и Трамп, речь идет лишь о предварительных условиях.

«Это будет заявление о намерениях, не влекущее за собой официальных обязательств. От него можно в любой момент отказаться», — говорит информатор издания, связанный с дипломатическими кругами.

Одновременно идет работа над исполнительными соглашениями.

«Они уже имеют юридическую силу и включают в себя обязательства. Подписание этих документов станет шагом по претворению в жизнь заявления о намерениях», — добавляет собеседник газеты, отмечая, что окончательные решения будут приняты примерно через три месяца, в сентябре.

Комментарии читателей

andre64:

Очень мудрый шаг. Россия — главная угроза миру. Это страна, которая убивает своих собственных граждан только потому, что они придерживаются не того мнения или не тех политических взглядов. Россия, к сожалению, дикая страна.

kobieta biegająca po lesie:

«Форт Трамп»… А что будет, когда сменится президент?

antymocher:

Мы не только приглашаем на свою землю армию, которая в современной истории отличилась наибольшей агрессивностью, но еще и обязуемся делать покупки у США. Мы уже закупаем оружие, газ, консервы времен Корейской войны. Нам приходится за все переплачивать, но безответная любовь обходится дорого. Взамен мы получаем лишь туманные обещания отменить визы.

Mirek:

Это 8 миллиардов злотых. Какой смысл в таких тратах? Лучше отдать эти деньги медсестрам, учителям, пенсионерам. Опасность нам ни с одной стороны не угрожает. То, что мы видим, — глупость и лакейство.

Piotr:

Очередной оккупант. Один не так давно покинул Польшу, а мы платим за приезд следующего. Кроме того, все это выглядит опасно: если начнется заварушка, они удерут в США. Между тем у нас нет денег на решение своих проблем: на здравоохранение, борьбу с засухами, наводнениями.

tak sobie myślę:

Мы будем тратить деньги на модернизацию для американцев… Наши будут пользоваться тем, что есть, а американцам нужно новое. В чем проблема? По дороге не проедут, убьются в наших условиях? Поляки справляются, а волшебники из-за океана не смогут? Вроде бы подразумевается, что они будут защищать нас. Кто тогда защитит их самих?

Olo:

Референдум, референдум, референдум! Поляки хотят высказаться на тему американских баз.

Ah: