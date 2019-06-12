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В Карибском море пропала лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы, которые намеревались добраться до острова Кюрасао, пропала в Карибском море. Об этом заявил во вторник вечером депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Луис Стефанелли.
Он рассказал, что лодка вышла в море в минувшую пятницу, однако до настоящего времени ни один из тех, кто находился на ее борту, не связался со своими близкими.
"Велика вероятность того, что случилась трагедия",
— приводит слова депутата интернет-портал парламента. По словам Стефанелли, власти до сих пор не начали спасательную операцию.
Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Ранее в этом году в Карибском море затонули по меньшей мере две лодки с десятками нелегальных мигрантов из Венесуэлы.
ТАСС: последние новости
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В мире , Происшествия , Венесуэла , Кюрасао
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