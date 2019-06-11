Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу

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Мое решение: Порошенко сказал «сенсационную фразу» о Донбассе 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что фактически экономической блокады Донбасса не существует. По его словам, ограничения были введены благодаря его «ответственному решению».
«Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение», — отметил политик.
Порошенко уверяет, что на введение экономических санкций его сподвигло установление на территории Донецкой и Луганской народных республик «рублёвой зоны», а также «конфискация в пользу РФ имущества, заводов и фабрик».
"Мы сказали, что пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями", — подчеркнул бывший президент Украины.
Ранее Порошенко упомянул о выполнении условия, необходимого для снятия экономической блокады Донбасса, на своей странице в Facebook. По его словам, речь идёт «о возвращении захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам». При этом политик подчеркнул, что инициатива нынешнего руководства страны о снятии ограничений без выполнения вышеуказанной процедуры поможет «реализации российского сценария на Донбассе», назвав её «предательством национальных интересов государства и памяти о тысячах украинских патриотов».
5 июня в Минске представитель Киева Леонид Кучма заявил о подготовительных мероприятиях к снятию экономических ограничений с ДНР и ЛНР.
Комментарии166
В мире , Видео , Политика , Леонид Кучма , Петр Порошенко
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