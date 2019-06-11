Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу

Мое решение: Порошенко сказал «сенсационную фразу» о Донбассе

Пётр Порошенко в Бывший президент Украины эфире телеканала ICTV заявил, что фактически экономической блокады Донбасса не существует. По его словам, ограничения были введены благодаря его «ответственному решению».

«Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение», — отметил политик.

Порошенко уверяет, что на введение экономических санкций его сподвигло установление на территории Донецкой и Луганской народных республик «рублёвой зоны», а также «конфискация в пользу РФ имущества, заводов и фабрик».

"Мы сказали, что пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями", — подчеркнул бывший президент Украины.

Ранее Порошенко упомянул о выполнении условия, необходимого для снятия экономической блокады Донбасса, на своей странице в Facebook. По его словам, речь идёт «о возвращении захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам». При этом политик подчеркнул, что инициатива нынешнего руководства страны о снятии ограничений без выполнения вышеуказанной процедуры поможет «реализации российского сценария на Донбассе», назвав её «предательством национальных интересов государства и памяти о тысячах украинских патриотов».