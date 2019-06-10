Имущество Порошенко могут арестовать

Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано уже в июне. Об этом рассказал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne.

Он сообщил, что Государственное бюро расследований начало расследование по уголовным делам в отношении Порошенко.

«Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне», — приводит РИА «Новости» слова Портнова.

Он отметил, что для ареста имущества нет никаких юридических препятствий, «кроме генерального прокурора».