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Имущество Порошенко могут арестовать 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано уже в июне. Об этом рассказал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne.
Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
Он сообщил, что Государственное бюро расследований начало расследование по уголовным делам в отношении Порошенко.
«Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне», — приводит РИА «Новости» слова Портнова.
Он отметил, что для ареста имущества нет никаких юридических препятствий, «кроме генерального прокурора».
В мире , Украина
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