Эксперт предупредил о серьезных последствиях массовых протестов в Гонконге

«Стоять за протестами может бизнес-элита, учитывая, что сейчас идет торговая война Китая и США. Можно предположить, что организаторы те же, что и при событиях с «желтыми зонтиками»,

Эксперт отметил, что как и в случае с протестами «желтых зонтиков» в 2014 году, местный бизнес сообразил, что кроме убытков от интеграции с Пекином он ничего не получит. «В случае с нынешними протестами все то же самое — прежде всего страдает гонконгский бизнес, который живет в основном за счет торговли и огромных финансовых льгот, которые Гонконг получает благодаря так называемому соглашению „Одна страна, две системы“. Если баланс нарушится, благоприятная среда для бизнесменов сразу сузится. А это основные виды деятельности для жителей Гонконга — торговля, бизнес, услуги, банки», — пояснил замдиректора Института Дальнего Востока РАН , экономист Андрей Островский.

Он также считает, что протесты не стоит недооценивать. По его мнению, они очень схожи с событиями 2014 года.

«Протесты могут быть достаточно серьезными. Вы помните события, которые были несколько лет назад с «желтыми зонтиками»? Примерно то же самое происходит и сейчас. Идет попытка раскачать и обострить ситуацию в Гонконге. Обоснование — что вместе с преступниками могут выдать и бизнесменов, и политических противников. И в первом, и во втором случае это искусственно созданное мероприятие, которое проходит на фоне торговой войны между США и Китаем», — считает Островский.

Экономист также заявил, что Китай не нарушает подписанную с британцами декларацию, которая подразумевает широчайшую автономию Гонконга до 2047 года. «Речь идет о подписании соглашения, которое Гонконг сам подписал после проведения переговоров. Обе стороны добровольно его заключили. Не хотели бы, не подписывали. Гонконг — это часть Китая, к чему жители КНР относятся очень болезненно», — пояснил эксперт.

Ранее в Гонконге начались массовые протесты, которые привели столкновениям демонстрантов с полицией. По разным оценкам в акции приняли участие от 240 тыс. до 1 млн человек.

Поводом для акции протеста стала готовность местных властей наладить сотрудничество с материковым Китаем в вопросе экстрадиции — сейчас соответствующего соглашения между автономией и Пекином нет. Местная оппозиция выступила против выдачи лиц, подозреваемых в нарушении законов, на материк. Противники экстрадиции считают, что соглашение станет «смертью автономии» Гонконга.

В июне 2014 года произошли похожие события — жители Гонконга протестовали против изменения избирательного закона, держа в руках желтые зонтики. С тех пор зонты этого цвета стали символом протестных маршей.