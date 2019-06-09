Появились данные экзит-поллов на выборах в Казахстане

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Экзит-полл: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, набирая 70,13% голосов, свидетельствуют данные exit poll института "Общественное мнение".
"Кандидат Токаев набирает 70,13%", — сказала на брифинге председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова.
Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%.
В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.
Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.
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Комментарии9
В мире , Видео , СНГ , Нурсултан Назарбаев
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