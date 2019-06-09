Появились данные экзит-поллов на выборах в Казахстане

Экзит-полл: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана , набирая 70,13% голосов, свидетельствуют данные exit poll института "Общественное мнение".

"Кандидат Токаев набирает 70,13%", — сказала на брифинге председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова.

Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%.

В воскресенье в Казахстане проходят шестые по счету президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.