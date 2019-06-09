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СМИ: совет Уилтшира хочет купить дом Скрипаля, чтобы не допустить его превращения в отель 

ТАСС + ещё 4 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери будет приобретен советом графства Уилтшир, чтобы не допустить его переоборудования в отель класса "ночлег и завтрак" (B&B). Об этом сообщила в газета The Sun со ссылкой на заявление корпоративного директора этого совета по экономическому росту, инвестиционной и жилищной политике Алистера Каннингема.
"Мы взяли на себя обязательство обеспечить, чтобы он [дом] не использовали как B&B, торгуя его историей, и готовы его приобрести", — цитирует издание Каннингема, который добавил, что власти графства уже ведут переговоры на этот счет с представителями правительства Великобритании.
Сотрудник совета также подчеркнул, что соседи экс-сотрудника ГРУ выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой дома Скрипаля. По утверждению Каннингема, если этот дом все-таки будет продан в частные руки, то "совет обеспечит, чтобы эта недвижимость использовалась именно как жилой объект".
О том, что дом Скрипаля на улице Кристи Миллер роуд в Солсбери собирается купить местный совет, пресса сообщала еще в самом начале весны, но тогда еще никто не упоминал о возможности превращения его в гостиницу. Кроме того, в конце мая семья сержанта полиции Ника Бейли, пострадавшего во время инцидента с отравлением, назвала поспешным решение телерадиовещательной корпорации Би-би-си снять двухсерийную остросюжетную драму о событиях в Солсбери.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
В мире , Сергей Скрипаль , ГРУ
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