Украинские националисты объединились для выборов в Раду

Шесть украинских националистических партий объединились на базе ВО «Свобода» для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду . Об этом сообщают «Українські Новини».

Также в объединение вошли «Национальный корпус», «Правый сектор» (организация запрещена в России ), «Государственническая инициатива Яроша», Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и «Конгресс украинских националистов».

«Возглавит поход националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок»,

Ранее, 3 июня, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий призвал украинских националистов объединяться на базе его партии, чтобы не допустить «капитуляции» Украины перед Россией.

«Новая власть с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и сдаче национальных интересов. Национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых в Верховную Раду идет немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние пять лет», — заявил он.