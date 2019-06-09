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Борис Джонсон назвал условие выплаты Евросоюзу отступных за Brexit 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост главы Консервативной партии и премьера Великобритании заявил, что не будет выплачивать ЕС 39 млрд фунтов (около 50 млрд долларов), пока не будет готово соглашение с Брюсселем, удовлетворяющее Лондон.
«Я думаю, нашим друзьям и партнёрам необходимо понять, что денег не будет, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий. Я всегда считал странным, что мы должны согласиться выписать этот чек до того, как заключим итоговую сделку», — заявил экс-мэр Лондона в интервью Sunday Times.
Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. На эту должность претендуют более 10 кандидатов. По мнению аналитиков, наибольшие шансы у Бориса Джонсона. Мэй останется премьером до момента избрания преемника.
Мэй несколько раз пыталась провести через парламент соглашение с ЕС о Brexit, но безуспешно.
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В мире , Европа , Конфликты , Борис Джонсон , Тереза Мэй , ЕС , Консервативная партия , Sunday Times , Брюссель , Великобритания
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