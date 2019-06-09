Борис Джонсон назвал условие выплаты Евросоюзу отступных за Brexit

Кандидат на пост главы Консервативной партии и премьера Великобритании заявил, что не будет выплачивать ЕС 39 млрд фунтов (около 50 млрд долларов), пока не будет готово соглашение с Брюсселем , удовлетворяющее Лондон.

«Я думаю, нашим друзьям и партнёрам необходимо понять, что денег не будет, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий. Я всегда считал странным, что мы должны согласиться выписать этот чек до того, как заключим итоговую сделку», — заявил экс-мэр Лондона в интервью Sunday Times.

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. На эту должность претендуют более 10 кандидатов. По мнению аналитиков, наибольшие шансы у Бориса Джонсона . Мэй останется премьером до момента избрания преемника.

Мэй несколько раз пыталась провести через парламент соглашение с ЕС о Brexit, но безуспешно.