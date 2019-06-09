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Папа Римский призвал к прекращению насилия и диалогу в Судане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к прекращению насилия и возобновлению диалога в Судане после резкого обострения внутриполитического кризиса 3 июня, когда военные разогнали палаточный лагерь протестующих в Хартуме.
"Боль и озабоченность вызывают известия, которые приходят в эти дни из Судана. Помолимся за этот народ, чтобы прекратилось насилие и было найдено общее благо в диалоге",
— заявил понтифик, обращаясь с воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю праздника Пятидесятницы.
Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.
Председатель совета директоров минздрава Судана Сулейман Абдель Джаббар заявил, что жертвами стали более 60-ти человек. После этого протестующие перекрыли основные дороги города, организовав там баррикады, и заявили о начале всеобщей забастовки и акции гражданского неповиновения, а также о прекращении диалога с Военным советом, временно управляющим страной после отстранения от власти в апреле правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.
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Комментарии
В мире , ФРАНЦИСК , Омар аль-Башир , Минздрав РФ , Судан , Хартум
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