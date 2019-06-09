«Там удушливый газ»: почему Порошенко не любит Россию

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что главным лозунгом его партии «Европейская солидарность» на грядущих внеочередных выборах в Верховную раду станет «разрыв отношений с Россией». Как сообщает ФАН, это заявление политик сделал на партийном съезде в Киеве

«Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — объявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что «Европейская солидарность» стоит на защите Украины, реформ и «европейского выбора» украинского государства.

По словам Порошенко, сейчас главные враги «достижений Украины за пять лет» — это «множество пророссийских сил», которые сейчас существуют в стране. Бывший президент также возложил на сторонников сближения с Россией вину за неудачные попытки Украины вступить в НАТО и Евросоюз

Он добавил, что на Украине существует «внутренняя пятая колонна», которая тянет страну «в Российскую империю прочь от Европы». Там, по его словам, украинцы смогут получить только «дешевый удушливый российский газ».

Петр Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность» 31 мая. Как сообщает НСН, ранее партия называлась «Блок Петра Порошенко».

«Это большая честь для меня — возглавить партию. Это и большая ответственность», — заявил экс-президент.

Сейчас партия Порошенко занимает большинство мест в Верховной раде VIII созыва — то есть на протяжении последних пяти лет. При этом «Европейская солидарность» возглавляет антирейтинг партий Украины — за нее «ни в коем случае» не стали бы голосовать 52% избирателей.

Сейчас рейтинг «Европейской солидарности» составляет 7,8% — партия находится на третьем месте. Первая строчка занята «Слугой народа» (48%, результаты соцопроса группы «Рейтинг» от 29 мая — 3 июня), а вторая — «Оппозиционной платформой — За жизнь» с 10,7% голосов.

Как рассказал Петр Порошенко, «Европейская солидарность» пройдет через значительные изменения, в результате которых партия будет представлена с новым руководством и большим представительством общественности, волонтеров и добровольцев.

Впрочем, сам Порошенко избран лидером объединения. Кроме того, в партию входит спикер Рады Андрей Парубий , причем в первой десятке. Политик сейчас активно противостоит Зеленскому и прочно ассоциируется у избирателей как один из главных врагов нового президента.

Бывший президент Украины также добавил, что «Европейская солидарность» принимает участие в парламентских выборах ради победы: «Мы не идем быть в оппозиции, мы идем, чтобы побеждать и брать власть».

Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля, поскольку действующий парламент был распущен президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый глава государства объявил о расформировании Рады сразу же после того, как произнес присягу в ходе инаугурации 20 мая.

По словам Зеленского, украинские парламентарии сейчас не справляются со своими обязанностями и только вредят Украине, принимая неэффективные законы и беспокоясь более о собственном незаконном обогащении, чем о судьбе страны.

23 мая подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Рады вступил в силу — он был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

Спустя три дня Верховный суд Украины попросили признать недействительным заявление украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Рады. В суд поступил иск о признании противоправным и недействительным указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Однако Верховный суд Украины отказался рассматривать иск.

«Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины», — говорится в постановлении суда.

Противостояние президента и Рады принимает новые краски с каждой неделей: в начале июня парламент отказался даже включать в повестку дня законопроект об импичменте, предложенный Зеленским. Вместо этого Рада решила принять свой законопроект — о создании спецкомиссии по импичменту. Однако теперь его должен будет подписать сам Зеленский.