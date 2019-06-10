Токаев лидирует на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана и кандидат в президенты Касым-Жомарт Токаев побеждает на внеочередных выборах главы государства с результатом порядка 70% голосов согласно данным опросов на выходе с избирательных участков.

«Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, эта была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа», — заявил Токаев, ознакомившись с результатами экзитполов.

На пост президента Казахстана претендовали семь кандидатов и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев . Тем не менее, Назарбаев оказал решающее влияние на исход выборов, указав на Токаева как на своего преемника и призвав граждан поддержать его голосами. Также Токаев опирался на поддержку пропрезидентской партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

Согласно данным опроса института «Общественное мнение», оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39% голосов, а другой альтернативный кандидат — депутат нижней палаты парламента от партии «Ак жол» Дания Еспаев — 5,32% голосов. Остальные кандидаты сумели привлечь на свою сторону менее четырех процентов избирателей, передает РИА Новости.

Уроженцу Алма-Аты Касыму-Жомарту Токаеву 66 лет, он окончил МГИМО , отличаясь хорошим знанием китайского и английского языков, был принят на работу в МИД СССР, несколько лет проработал в советском посольстве в Сингапуре, затем трудился в центральном аппарате МИД, проходил стажировку в Пекинском институте иностранных языков, а с середины 1980-х и до распада СССР в 1991 году работал в советском посольстве в КНР.

В 1992 году Токаев был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана, а затем возглавил дипломатическое ведомство. Весной 1999 года Назарбаев назначил его вице-премьером, а всего через полгода — и главой правительства Казахстана. На этом посту он проработал три года, после чего по собственной инициативе вернулся на должность главы МИД и оставался в ней до начала 2007 года, когда его избрали председателем Сената.

Характеризуя своего преемника, Назарбаев отмечал: «Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев — именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему Токаеву уготована роль номинального главы Казахстана, пока Назарбаев занимает пост Елбасы (отца нации).