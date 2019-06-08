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Экс-генсеку ОДКБ Хачатурову не дали выехать из Армении 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Армянские пограничники не разрешили бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, обвиняемому в Армении в свержении конституционного строя, выехать в Грузию, сообщил в субботу его адвокат Мигран Погосян.
"Хачатуров направлялся в свой родной город Тетри-Цкаро в Грузии по личным делам. Несмотря на отсутствие запрета на передвижение, Хачатурова остановили на границе", — сказал адвокат агентству Sputnik Армения.
По словам Погосяна, еще до отъезда Хачатурова его защита обратились в суд для получения специального разрешения, которое дало бы дополнительную гарантию на свободное перемещение и пересечения границы.
"Тем не менее, сотрудники (погранслужбы — ред.) не пустили Хачатурова, проигнорировав официальное разрешение суда, копия которого была при нем", — отметил адвокат.
Он добавил, что о проблеме незамедлительно проинформировали омбудсмена Армении.
"Сейчас защитник прав человека пытается выяснить законность запрета на выезд. Очевидно, что изначально должностные лица Армении, ограничивая передвижение Хачатурова, превысили свои полномочия, и после получения решения суда о снятии запрета, не предприняли мер по исполнению этого решения. Мы будем последовательны, чтобы все виновные понесли наказание", — сказал адвокат.
В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу о разгоне акций протеста оппозиции 1-2 марта 2008 года, по которому проходят Кочарян, занимавший тогда должность начальника Генштаба Сейран Оганян, бывший заместитель министра обороны и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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Комментарии
В мире , Сейран Оганян , Левон Тер-петросян , Юрий Хачатуров , Серж Саргсян , Администрация Президента РФ , Генштаб , ИА Sputnik , Армения , Грузия , Тетри-Цкаро
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