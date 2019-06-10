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Госдеп признал итогов выборов в Молдавии 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США заявил, что выборы 24 февраля в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа, стороны политического конфликта в стране ведомство призвало к диалогу.
"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога", — говорится в заявлении ведомства.
"Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", — подчеркнуло ведомство, пообещав стране дальнейшую поддержку.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Комментарии
В мире , США , Павел Филип , Игорь Додон , Демократическая партия США , Госдеп США , Молдова
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