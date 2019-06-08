Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики ответным огнем уничтожили минометный расчет украинских силовиков, который вел огонь по жилым кварталам Горловки (подконтрольна ДНР), сообщили в субботу журналистам в народной милиции ДНР.
"Сегодня украинские оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметров подвергли обстрелу район поселка шахты Гагарина (Горловка). Всего по населенному пункту были выпущены 20 мин", — сказал собеседник.
По его словам, огонь также велся из вооружения БМП. В результате были повреждены два дома.
"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.