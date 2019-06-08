В ДНР заявили, что уничтожили ответным огнем минометный расчет ВСУ

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики ответным огнем уничтожили минометный расчет украинских силовиков, который вел огонь по жилым кварталам Горловки (подконтрольна ДНР), сообщили в субботу журналистам в народной милиции ДНР.

"Сегодня украинские оккупационные войска из минометов калибра 120 и 82 миллиметров подвергли обстрелу район поселка шахты Гагарина (Горловка). Всего по населенному пункту были выпущены 20 мин", — сказал собеседник.

По его словам, огонь также велся из вооружения БМП. В результате были повреждены два дома.