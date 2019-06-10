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Украина решила напугать Молдавию «российским сценарием» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 6 часов назад
Украинский МИД прокомментировал политический кризис в Молдавии призывом не допустить «российский сценарий».
В заявлении на сайте МИД Украины говорится, что Киев обеспокоен ситуацией в Молдавии.
Украина предложила свою помощь, подчеркнув, что заинтересована «в стабильной, демократической и европейской» Молдавии.
Украина заявила, что с Молдавией ее объединяет «общее европейское будущее».
При этом в Киеве считают важным как для самой Молдавии, так и для региона «не допустить внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны».
Напомним, после отказа конституционного суда Молдавии признать новое правительство в стране разразился политический кризис. Социалисты и блок ACUM намерены продолжить работу правительства и кабмина, которые теперь контролируют, а теряющая в этом случае власть Демпартия требует роспуска парламента и перевыборов.
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В мире , Видео , СНГ , Украина , Молдова
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